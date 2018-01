¿Podrá el nuevo lanzallamas de Elon Musk acabar con un posible apocalipsis zombi?

Elon Musk parece que está últimamente hasta en la sopa. No solo es el CEO de Tesla y SpaceX, sino que también está detrás de The Boring Company, una empresa de reciente creación que ha lanzado este fin de semana un lanzallamas por 400 euros. Se esperan crear 20.000 armas como esta y ya hay más de 7.000 personas que han realizado un pedido previo.

Estos artefactos se esperan enviar a los clientes a partir de primavera, por lo que ya son muchos quienes creen que se trata de una broma que será desvelada en el “April’s fools Day” (el 1 de abril), la versión americana del “Día de los Inocentes”. Aunque por el momento, tiene más votos por convertirse en real. De hecho, fue el propio Elon Musk quien ha enseñado en un vídeo de Instagram cómo existe de verdad y no se trata de una simple foto publicitaria.

En Twitter, ha llamado la atención diciendo que si en un futuro se da un apocalipsis zombi desearás haber comprado uno de estos lanzallamas. Incluso avisa que si no acaba con hordas de caminantes devolverá el dinero a los clientes.

When the zombie apocalypse happens, you’ll be glad you bought a flamethrower. Works against hordes of the undead or your money back!