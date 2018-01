Fuente: New York Post

El perfecto compañero con el que interactuar, tener una divertida conversación y, por qué no, relaciones sexuales. Sin problemas, sin complicaciones, sin ataduras. Una experiencia 100% completa con la que poder conseguir ya no solo placer, sino también una compañía que muchos buscan. ¿Locura? Seguro que para muchos sí, pero el gran éxito del último robot de compañía creado por la empresa Realbotix llamado "Harmony" demuestra que existe una necesidad, y que hay gente dispuesta a pagar por ello, concretamente unos 17.000 euros.

Tras el éxito de la versión femenina, el CEO de la empresa, Matt McMullen, asegura que ya están trabajando en la masculina y que, si todo va como se espera, estará a la venta antes de 2019. Este robot podrá ser diseñado en todo tipo de formas y tallas, el cielo es el límite y ellos están dispuestos a satisfacer los deseos de quienes lo soliciten. Por otro lado, llegará con Inteligencia Artificial y con un pene biónico con el que poder mantener una relación sexual.

Actualmente, la compañía ya vende este tipo de muñecos por menos de 10.000 euros pero sin la parte robótica incorporada. Es como si fuera un Ken a tamaño real al que se le pueden añadir elementos como diferentes tipos de pene: flácidos, erectos, grandes, gruesos... Todo un sinfín de posibilidades que pretenden mantener en el nuevo robot. Lo que no está claro es si el nuevo falo que añadan al muñeco será capaz de funcionar por sí solo. Eso sí, esperan que estos robots tengan una forma de comportarse muy parecida a la de su versión femenina: mover la cabeza, tener expresiones faciales, guiñar los ojos... y, ¡atención! mantener conversaciones (ya no sabemos si serán o no inteligentes).

Las redes ya han hablado y la idea resulta aterradora, pero quién sabe, quizá se convierta en algo habitual y normal en unos años.