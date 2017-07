Este es el primer dron que visita la Estación Espacial Internacional

Alberto Pascual | @albertopascualg - 18/07/2017

Seguro que muchos, cuando lo han visto, les ha venido a la mente el robot BB-8 de Star Wars, pero no, este es real y no se desplaza por la tierra, sino que vuela. Este dron esférico, que ha recibido el nombre de Int-Ball, ha sido diseñado por la Agencia Japonesa de Exploración Aeroespacial (JAXA) y está siendo probado en la Estación Espacial Internacional para que en un futuro los astronautas no tengan que perder tiempo en grabar los trabajos y experimentos que allí desarrollan. Y es que, se estima que un 10% del trabajo que desempeñan se va en preparar estas grabaciones.

¿Cómo es la Int-Ball?

Con un diámetro de 15 cm, 12 pequeñas hélices y un kilo de peso, el Int-Ball puede moverse en cualquier dirección y tomar imágenes estáticas y en movimiento con una cámara de alta resolución. Además, emplea sensores ultrasónicos, una especie de cámara de navegación basada en imágenes y sensores inerciales (aquellos que miden la aceleración y velocidad angular) para que sus movimientos sean precisos.

Una vez se complete esta primera experiencia, la JAXA planea enviar un dron mejorado para 2018, con una función automática de carga de energía que liberará por completo a la tripulación de sus tareas de grabación diarias. Con tiempo, se espera que lleve a cabo otras funciones a bordo, como comprobar los suministros a bordo de la estación espacial así como ayudar a diagnosticar los problemas técnicos que pueda tener.

Aquí tenéis un vídeo de las primeras pruebas de la Int-Ball.

Fuente: JapanTimes