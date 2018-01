¿Por qué un jurado de mujeres premia el Hyundai Ioniq?

Leopoldo Satrústegui, director general de Hyundai, recoge el premio de manos de Sara Soria, izda, y Marta García, de QUO.

El Women's World Car of the Year, un jurado compuesto por 26 mujeres periodistas especializadas en motor procedentes de 23 países, ha reconocido al Hyundai Ioniq como el mejor coche del mundo. Pero, ¿Por qué este coche? “Las mujeres hacemos recorridos cortos para las tareas del día a día, por lo que un modelo de coche eléctrico como el Hyundai Ioniq es perfecto, por su autonomía, para ir por la ciudad”, ha destacado Marta García, de QUO, una de las dos jurados que este jurado tiene en España. El I Foro Hyundai Mujer y Automóvil fue el escenario para la puesta en escena de la entrega del galardón. “También somos más prácticas para buscar vehículos que no necesiten mucha puesta a punto, y los coches eléctricos, además de más limpios, se rompen menos y necesitan menos mantenimiento que los de combustión”, añadió. Por su parte, Sara Soria, la otra representante española del WWCOTY, apuntó que, para su votación en el premio, tuvo en cuenta la innovación. “Vi en el IONIQ un vehículo que es el primero en la historia con tres tipos de propulsiones ecológicas, híbrido, híbrido enchufable y eléctrico, y que incorpora además un cambio de doble embrague que consigue que la conducción sea igual que otro coche, además de cómoda y divertida”, dijo.

Junto a ellas, una veintena de profesionales debatieron sobre la situación de las conductoras en España y llegaron a la conclusión de que su aproximación al mundo del automóvil es menos pasional y más racional. Marta Muñoz, de Rocal Automoción, señaló que las mujeres de hoy acuden a las exposiciones de vehículos muy preparadas y bien informadas. “Saben de lo que están hablando y se atreven con preguntas técnicas, de consumo, de equipamiento, de eficiencia… Además, solicitan test drive porque quieren probar el coche, y lo hacen de una manera muy pragmática, teniendo en cuenta qué es lo importante para ellas en su día a día. Eso les da una visión muy global de lo que buscan en el coche”, dijo. Margarita Rodríguez, Advertising Senior Manager de Hyundai España, hizo un matiz interesante al señalar que “a veces los datos de los compradores distorsionan las estadísticas porque la mayoría de las ocasiones el coche se pone a nombre del marido a pesar de que la usuaria sea la mujer”.

Los datos de la DGT muestran que el 53,7 de los carnés tipo B que se expidieron en 2015 fueron a nombre de mujeres, mientras que la influencia femenina en la decisión del compra supera un 80% según el artículo de Forbes, Women in cars: Overtaking men on the fast lane.