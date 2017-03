Hay más varones de 18 años en Facebook de los que existen en realidad

A.F. - 27/03/2017

Estamos de acuerdo en que Facebook es una de las redes sociales más utilizadas por los terrícolas y que cada día se une un número ingente de personas a la misma. En enero de este año, la red social de Mark Zuckerberg presumía de tener alrededor de 1870 millones de usuarios activos cada mes, repartidos entre un 56% de hombres y un 44% de mujeres.

Hasta aquí todo normal. Pero, excavando un poco, la agencia We Are Social se ha dado cuenta de algo realmente curioso al hacer un estudio demográfico: que existe un 110% de varones de 18 años que utilizan esta red social mensualmente. Algo que, como podéis suponer, es completamente imposible. Según los datos, existen 57 millones de personas que declaran ser hombres de 18 años, lo que significa que uno de cada once perfiles de este tipo son falsos o mienten en cuanto a su fecha de nacimiento.

Los hombres no son los únicos que mienten en cuanto a su edad. También hay un gran número de mujeres que declaran tener esta edad. Y existen otras edades que destacan del resto: los 21 años. También parece que hay más personas que parecieron nacer en años redondos (1970, 1980...) ya que las edades que acaban en 6 son otras de las más destacadas.

