Google aprende (por fin) a hacer una hamburguesa en condiciones

Ya ha entendido que el queso fundido debe ir por encima de la carne y no por debajo. Pero no ha sido el único cambio de su lista de emoticonos para su próxima versión Android 8.1.

Alberto Pascual | @albertopascualg - 29/11/2017

Hace un mes recogimos la preocupación de un usuario de Twitter sobre cómo dibujaba Google su emoji de la hamburguesa y la diferencia evidente con la de Apple. Y es que en la última versión del programa, el queso se encontraba justo debajo de la carne, algo que chocó mucho en redes sociales, llegando a superar los 51.000 “Me gustas” y las 2.200 respuestas. Ante tal revuelo, el CEO de la compañía, Sundar Pichai, prometió que haría todo lo que estuviera en su mano para resolver el problema… y lo ha conseguido.

La compañía ya ha anunciado que en su próxima versión Android 8.1 se han hecho los cambios pertinentes y quedará de la siguiente forma.

Fuente: Google / Emojipedia composite

Pero no será el único cambio. Aprovechando que había algunos emoticonos que no estaban del todo bien dibujados al gusto de los usuarios, también se hizo un cambio en las cervezas. En su antigua versión, el vaso estaba medio vacío, pero a la vez, lleno de espuma. El dibujo no tenía sentido, así que también se ha rediseñado.

Fuente: Google / Emojipedia composite

Por último, también se ha respetado que los agujeros del queso Gruyère estén completos y no cortados por una línea. Ahora el redondo es completo y tiene su profundidad.

Fuente: Google / Emojipedia composite

Lo cierto es que en Google, en lugar de tomarse esto como un problema serio de imagen, han sabido reírse de sí mismos. De hecho, unos días después de este tirón de orejas de finales de octubre, en el restaurante del edificio se sirvió la Hamburguesa Android. Ahora ya solo habrá sitio para la versión 8.1.