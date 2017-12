Facebook te ayudará a atrapar a quienes practican el catfish

Alberto Pascual | @albertopascualg - 20/12/2017

No es nada nuevo para quienes usáis redes sociales de forma habitual que más de una vez hayáis encontrado perfiles de gente que no son realmente quienes dicen ser. Gente que usa las fotografías de otros usuarios para poder ligar u obtener otros beneficios que con su apariencia real consideran que no conseguirían incluso, en algunos casos, llegar a acosar. El crearse un perfil falso en Internet usando las fotografías de otras personas es lo que se conoce como catfish y ya tiene los días contados, al menos en Facebook.

La red social de Mark Zuckerberg ha adaptado su herramienta de reconocimiento facial que te ayuda a etiquetar a otras personas que aparecen en tus imágenes subidas para luchar contra ello. Si tienes la opción activada en la aplicación y alguien en el mundo sube una imagen en la que apareces o incluso pretende usarla como foto de perfil, te llegará un mensaje. Además, es probable que puedan comenzar a llegarte mensajes sobre imágenes ya subidas desde hace tiempo en la aplicación, pero que nunca llegaron a etiquetarte.

¿El problema? Solo te llegarán notificaciones si la imagen es de uso público o ha sido compartida en un grupo de amigos en el que hayas sido incluido. De esta manera, se mantienen inalterables las opciones de privacidad. Eso sí, será posible usar esta herramienta en todo el mundo, menos en Canadá y la Unión Europea (dos zonas donde la opción no está aún accesible al público).

Otras herramientas contra el acoso

Facebook también ha presentado otra herramienta con la que pretende proteger a los usuarios del acoso en la Red. Si, por ejemplo, has bloqueado a un usuario y este intenta hacerse una nueva cuenta con otro nombre para dar contigo o intentar hablarte se activará una herramienta que detectará signos como la dirección IP para avisar que quien trata de ponerse en contacto contigo no es de fiar.

Por otro lado, puedes activar una pestaña que te permite ignorar los mensajes de alguien sin que la otra persona llegue a ver si has leído o no el mensaje enviado.