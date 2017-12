Â¿Es seguro el nuevo Messenger de Facebook dirigido a los niÃ±os?

Los padres podrán aprobar o no con quién pueden o no hablar sus hijos, al igual que decidir con qué personas adultas tienen permitido el intercambio de mensajes, fotos y vídeos.

Alberto Pascual | @albertopascualg - 05/12/2017

En un esfuerzo por parte de Facebook de luchar contra el acoso a los niños en las redes y para que los padres puedan controlar de una forma más educativa con quién establecen relación sus hijos preadolescentes, han lanzado una APP llamada Messenger Kids. Gracias a ellas, los jóvenes podrán hablar con amigos y familiares siempre y cuando sus padres aprueben los contactos de forma previa. La idea no es controlar todo lo que hace, dice y piensa el hijo, sino buscar que el entorno donde mantiene esas conversaciones es seguro y no va a ser atacado por ninguna persona desconocida.

El funcionamiento es el mismo que el Messenger para adultos, solo que implica una autorización previa que reciben directamente los padres. Si ellos no dan luz verde a esa conversación, los niños no podrán hablar a través de ella. A pesar de que ellos no podrán añadir gente, sí que podrán, por ejemplo bloquear a las personas con las que ya no quiere mantener una relación, incluso se pueden reportar abusos o conductas que no sean las adecuadas para salvarguardar siempre la integridad de los jóvenes. Por otro lado, la compañía de Mark Zuckerberg ya ha asegurado que no habrá ningún tipo de publicidad que salte en la APP.

Tras el varapalo sufrido por la plataforma de vídeos Youtube, después de ser criticado por no saber filtrar de una forma más adecuada los contenidos que iban dirigido a los niños, cada vez más, las rede sociales están buscando mejores formas de proteger a los más pequeños de la casa.

La nueva aplicación de Facebook solo se encuentra disponible en estos momentos en iOS en EEUU, pero ya se ha asegurado que estará disponible en Amazon APP Store y en Google Play en los próximos meses.

Fuente: Facebook blog