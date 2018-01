¿Es legal en EEUU tener un lanzallamas como el que vende Elon Musk?

“Un gran poder requiere una gran responsabilidad”. Estas son las palabras del parlamentario de California, Miguel Santiago, tras el anuncio de Elon Musk, de que su empresa “The Boring Company” había comenzado a vender 20.000 unidades de un nuevo lanzallamas. Un artilugio que, por el momento, puede comercializarse ya que la llama que desprende es más corta que el límite permitido por el departamento estadounidense de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos, que son 3 metros. ¿Entonces?

El señor Santiago no siente que un arma que se publicita como “la mejor forma de garantizar la diversión” es lo más responsable que puede hacer. En un primer momento, pensó que se trataba de una broma y que no iba en serio, pero parece que el éxito de las compras (+10.000 a 400 euros) y que Musk no se haya pronunciado en contra asegurando que todo se trata de una campaña publicitaria, ha puesto muy nervioso al parlamentario.

Ahora, apunta, está dispuesto a sacar una ley para que este lanzallamas no se venda, al menos, en el estado de California: “En muchas ocasiones, la tecnología y los inventos benefician a la sociedad, pero no están disponibles para el público. Por ejemplo, no permitimos a la gente ir por la calle con tanques militares o munición. Ni siquiera puedo imaginar los problemas que un lanzallamas podría causar a los bomberos y policías", apunta Santiago. Mucho más aún, apunta, tras los grandes incendios que han devastado California, “no es para tomárselo a broma”.

If this is real, I’m outraged and you should be too. If this is a joke, then it’s a terribly insensitive one given that we’re coming off of the worst wildfire season in history. Either way: NOT FUNNY. NOT GONNA HAPPEN. pic.twitter.com/82n00um9Bf