El primer robot actor debuta en el teatro

Aurora Ferrer | @auroraferrer - 14/03/2017

Los robots hacen ya prácticamente de todo, pero el terreno artístico es un campo que aún se les resistía. Ahora, Spillikin, una obra que se estrenará el próximo 19 de marzo en Londres, cuenta con un actor muy especial: un robot humanoide.

La historia versa sobre un fabricante de robots, quien construye uno con el fin de que tener compañía una vez ella haya muerto. Según avanza la demencia de ella, a la mujer se le hace más complicado distinguir la máquina del hombre, cuestión que le hace enamorarse del robot.

Según explica Jon Welch, escritor y director de la obra, "hemos programado cada cosa que el robot dice y hace, hasta el más mínimo movimiento". Eso entraña una especial dificultad para Judy Normal, la actriz principal de la obra, ya que "el robot siempre dice lo mismo y se mueve de la misma forma. Esto entraña una gran presión sobre el actor, ya que siempre debe tener la posición correcta y estar en el lugar adecuado, para que el robot encaje bien en el escenario".

Cuando se abre el telón, Norman habla con el robot e incluso le besa. A cambio, el robot responde, muestra expresiones faciales y mueve sus manos. Según la propia actriz, "trabajar con un robot es algo que no hecho nunca antes, así que es una experiencia completamente diferente. Esto va a sonar raro, pero cuando me mira, noto cierto cariño. Realmente me gusta".

La obra se estrenará en Londres el próximo 19 de marzo y continuará durante todo el mes de abril.

Fuente: gmanetwork.com