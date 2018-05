¿Cuánto tiempo desperdiciamos al día los españoles en las aplicaciones de Internet?

Piensa las veces al día que de forma instintiva coges el móvil para mirar tus redes sociales: seguro que ni siquiera te das cuenta de cómo tus dedos acaban tocando siempre las mismas teclas para saber las últimas actualizaciones de todo lo que sucede en este tipo de plataformas. Pero ¿realmente sabes los minutos que dedicas o pierdes al día, según como lo mires, en entrar en Facebook, Twitter o Instagram?

Según la última encuesta realizada por la Asociación para la Investigación de Medios de Comunicación (AIMC) sobre el uso de Internet, el 80% de los internautas españoles había consultado sus diferentes redes sociales en las últimas 24 horas. Y atención al siguiente dato, hay al menos un 5,2% de los encuestados que la última vez que accedieron a una red social fue hace un año o más (todavía hay esperanza para aquellos que se niegan a abrirse una cuenta).

Por el momento, Facebook es la red social más usada de España, con un 85,6% de los encuestados, seguida por Instagram (47,1%) y por Twitter (46,4%). En cuanto a los minutos que dedicamos, un 45.5% de los internautas reconoce que pasa menos de media hora al día frente a ellas, en contraposición al 15,7% que lo hace entre 1 y 2 horas, o el 15,2% que puede dedicar más de 2 horas de su tiempo. Estas dos últimas cifras son las más preocupantes, ya que son las que reflejan que estamos cada vez más absorbidos por lo que ocurre en la red que por aquello que sucede a nuestro alrededor.

La red social de fotografías tiene claro que cada vez hay más gente obsesionada con ser alguien, un influencer en toda regla. Pero esto supone una dedicación y un “postureo” tan grande, que hay personas que pueden llegar a pasar horas enganchados: subiendo imágenes, sumando fans, contestando comentarios… Por ello, Instagram va a añadir un botón en el que podrás consultar los minutos que dedicas al día a la aplicación. Una forma con la que la compañía pretende “sanar” la obsesiva cultura por la belleza y la perfección que se ha creado alrededor de la red social. Así lo manifestaba en Twitter el CEO y cofundador de Instagram, Kevin Systrom.

"Entender cómo afecta a la gente el tiempo que pasa en línea es importante y es responsabilidad de todas las empresas ser honestas sobre este tema. Queremos ser parte de la solución. Asumo esta responsabilidad de forma seria".

Understanding how time online impacts people is important, and it's the responsibility of all companies to be honest about this. We want to be part of the solution. I take that responsibility seriously.