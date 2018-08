Así funciona el sistema de reconocimiento facial que usarán los atletas en Tokio 2020

Credit: JJOO 2020

Este pasado mes de diciembre anunciábamos que la compañía NEC Corp sería la encargada de crear la tecnología que identificaría a las más de 400.000 personas que se esperan en las instalaciones oficiales de los Juegos Olímpicos 2020. Aunque parecía imposible que el proyecto fuera a alcanzar los niveles de perfección que se le exigían en tan poco tiempo, apenas dos años desde su anuncio, ya han sido capaces de mostrar la primera máquina de la historia de los JJOO y Paraolímpicos que servirá para controlar a todo aquel que acceda a la Villa donde residen y compiten los deportistas.

La idea es que todo aquel que tenga acceso al recinto deberá crearse un usuario basado en la información del rostro que capta un sistema de Inteligencia Artificial. Será este quien identifique los puntos clave de las caras de todo aquel que esté acreditado para acceder a la Villa Olímpica. Posteriormente, se creará una base de datos que ayudará a cada máquina verificar que quien porta una acreditación es la misma persona que pretende acceder al recinto. Aquí podéis ver un ejemplo de cómo funciona el sistema.

#Tokyo2020 will be the first Olympics to use facial recognition at all of its venues #tictocnews pic.twitter.com/DllHDxCPm8 — TicToc by Bloomberg (@tictoc) 8 de agosto de 2018

Para la organización, este sistema será capaz de detectar engaños, el uso de acreditaciones no oficiales, perdidas o robadas o posibles accesos no autorizados. Hasta ahora, solo se podía confiar en los ojos del personal que se encontraba en estos “checking points”, pero ahora será una máquina quien permita o no el acceso. Desde la compañía NEC Corp apuntan que su experiencia y conocimientos en tecnología biométrica (identificación facial, escáner de iris, huellas, impresión de la palma de la mano, sistemas de voz…) permitirán un desarrollo seguro y ligero para todo aquel que acceda al reciento.

Tal y como apuntamos en diciembre, esta tecnología no se aplicará por el momento a espectadores. En caso de que alguna persona no autorizada pretenda entrar a la Villa Olímpica con una acreditación que no le pertenezca será llevado ante la policía.