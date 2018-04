Así es como se estrella el nuevo dron del servicio postal ruso… ¡en su envío inaugural!

No hay nada peor que mostrar un nuevo invento ante los medios de comunicación y que todo acabe siendo un desastre. Rusia está en boca de todos por ser un manantial de noticias falsas, pero esta, en concreto, es real y ocurría en la jornada de ayer en la ciudad de Ulán-Udé. Al parecer, querían mostrar al mundo un nuevo sistema de reparto de paquetes, los cuales se iban a repartir de forma segura con drones. La agencia de noticias Reuters estaba allí para grabar el evento, pero nunca imaginó que fuera a acabar de esta manera… captando el momento en el que el dron se estrella contra una casa tras un mal funcionamiento del sistema de vuelo.

El plan parecía sencillo: tomar vuelo para ir a otra localidad cercana, llevando consigo el paquete, pero algo salió mal y los 16.000 euros que cuesta el aparato acabaron destrozados.

Russia's first postal drone takes its maiden flight - and crashes straight into a wall. More from @ReutersTV: https://t.co/4WEQdacXFY pic.twitter.com/StcBC1DKJ1