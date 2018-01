¿A cuánto tiempo equivale un “flick”, la nueva unidad de tiempo que ha creado Facebook?

La necesidad de un flick en tu vida quizá no es algo que estuvieras esperando, pero es una unidad de tiempo que ayudará y mucho dentro del terreno de la creación de efectos visuales mucho más reales y sincronizados. Es decir, con esta nueva medida, los desarrolladores de este tipo de tecnología verán mejorado su trabajo, dando más credibilidad a los gráficos que la persona está viendo en un videojuego, en una película o en una simulación virtual. Gracias a esta nueva unidad temporal, creada por Christopher Horvath de Oculus VR, se podrán identificar con números enteros la duración entre fotogramas en determinadas frecuencias.

We've launched Flicks, a unit of time, slightly larger than a nanosecond that exactly subdivides media frame rates and sampling frequencies. https://t.co/w9SDBznXRE