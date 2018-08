Y así es como la serie 'Friends' inspiró a Balenciaga para su abrigo de… ¡6.500 euros!

Credit: Balenciaga

Para quienes sean unos frikis de la serie, deben reconocer que esta escena es una de las más recordadas, sobre todo porque demostraba hasta qué punto podía llegar la estupidez de Joey ante una disputa que tiene con su amigo Chaendler. Tiene lugar en el segundo capítulo de la tercera temporada de la serie.

Os ponemos en situación, Chaendler había escondido toda la ropa interior de Joey porque se había sentado en su sillón favorito y como no quiere devolvérsela, aparece con toda la ropa de su compañero de piso puesta encima. Lo que más le fastidia a Chaendler no es solo que se haya enfundado todas las prendas, sino que está comenzando a sudar y a hacer ejercicio con todas ellas puestas… ¡y no lleva ropa interior!

La cosa es que esa imagen es muy parecida a un abrigo de 6.500 euros que vende Balenciaga esta temporada y que llamó la atención, ya no solo por el precio, sino también por el estilo: ¿quién está dispuesto a llevar algo así por la calle? No sabemos realmente si hubo inspiración o no y si el director creativo de la firma, Demna Gvasalia, es tan fanático de Friends como nosotros, pero somos muchos quienes hemos visto un parecido significante.

¿Qué pensáis?