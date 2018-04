Westworld ha jugado con nosotros: su intención de 'spoilear' la segunda temporada era broma

Jeffrey Wright interpreta a Bernard. Credit: Westworld, web oficial.

En nuestro último post sobre el inminente estreno de la segunda temporada de Westworld en HBO mostramos nuestra sorpresa al descubrir que sus creadores querían adelantar detalles de la línea argumental. Eso sí, siempre y cuando los televidentes estuvieran dispuestos a ello, lo que suponía votar un post en Reddit con más de 1.000 votos, algo que consiguieron en apenas horas. ¿Su objetivo? Decían que si sacaban a la luz estos detalles, la gente estaría más dispuesta a preservar esos secretos en Internet. Pero era todo una broma…

Los creadores Jonathan Nolan y Lisa Joy sacaron el vídeo, sí. 25 minutos que comienzan con el actor Jeffrey Wright (Bernard) en mitad de una playa. Parece que en apenas unos minutos va a comenzar a desarrollarse lo prometido, la presentación de las diferentes tramas, los nuevos personajes, los giros de guión… pero de repente aparece la actriz Evan Rachel Wood fuera de su personaje como Dolores cantando al piano una canción del cantante Rick Astley: Never Gonna Give You Up. Tras ella una frase: “Queridos amigos de Reddit, de parte de todos los que hacemos Westworld, gracias por seguirnos. Espero que disfrutéis la segunda temporada”. Acabamos de ser “rickroleados”. ¿Sabéis a qué hace referencia ese término?

Es una forma de decir que hemos sido “troleados”, vamos, que nos han gastado una broma. El término se gestó en 2007, cuando un link de la web “4chan” prometía mostrar el tráiler del videojuego “Gran Theft Auto IV”, muy esperado por esa época. Pero en lugar de llevarte al ansiado vídeo, este te dirigía hasta el videoclip de Astley. Esta broma se convirtió en recurrente y ha llegado hasta nuestros días, en este caso en otro formato, pero con el mismo efecto.

¿Quieres ver el resultado? ¿Preparado para conocer el secreto? Avisamos, desde el minuto 3 en adelante… el vídeo se convierte en algo de lo más tierno (que nada tiene que ver con la serie).

Westworld estrena nuevos capítulos el próximo 22 de abril, habrá que esperar...