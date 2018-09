Un estudio desmiente uno de los principales efectos atribuidos a la vitamina D

Muchísimas persons toman habitualmente suplementos vitamínicos. Y una de las vitaminas más consumidas es la D. La principal fuente de la misma es el sol, pero también se obtiene de alimentos como los huevos y la leche. Se le han atribuido numeroso beneficios, pero su uso fue especialmente frecuente durante la época de la revolución industrial, para prevenir el raquitismo de los niños.

Y uno de los principales beneficios que se le atribuían a esta vitamina es el de servir para prevenir fracturas en los huesos. Por eso, su uso estaba especialmente recomendado para personas de edad avanzada. Pero, ahora, especialistas del King´s College de Londres, han realizado un gran estudio con más de 500.000 personas de diversos continentes, para investigar la relación existente entre el consumo de vitamina D y el riesgo de sufrir fracturas.

Y los resultados no han encontrado indicios que sirvan para confirmar que el consumo de vitamina D incrementa la protección contra las fracturas. No es la primera vez que un estudio arroja un resultado similar. Otro, anterior, realizado en 2017 con 55.000 personas mayores, también concluyó que tomar suplementos de esta vitamina no suponía ninguna ventaja ni en el riesgo de sufrir fracturas, ni para mejorar la fuerza y la movilidad.

Según los investigadores, la idea de que la vitamina D aporta protección contra las fracturas de huesos proviene de estudios realizados en los 80, que nunca fueron replicados para confirmar su validez.

