Un programa de TV de los 50 vaticinó que un tipo llamado Trump querría construir un enorme muro

Aurora Ferrer | @auroraferrer - 12/01/2017

Ayer supimos que Trump iba en serio. Ya había 'amenazado' durante su campaña que construiría un muro en la frontera norteamericana con México y, ayer lo confirmó. Además, pretende que el gobierno de Peña Nieto le reembolse el coste del mismo, algo a lo que que el presidente mexicano se ha negado por anticipado.

Décadas antes de que Los Simpson predijeran que tendríamos un presidente llamado Trump, una serie de la década de los 50 llamada Trackdown contó con la actuación de un hombre que afirmaba que podía evitar el fin del mundo mediante la construcción de un muro. El nombre del personaje era Walter Trump y comparte ciertas similitudes con el presidente electo.

Como ha señalado Snopes, en el episodio The End of the World, emitido el 8 de mayo de 1958, el misterioso Trump era un hombre con mucha confianza en sí mismo, vestido con una túnica que llegó a la ciudad de Talpa y afirmó a la gente del lugar que "una explosión cósmica iba a caer sobre sus cabezas llenando de fuego la ciudad. Y, por supuesto, que él era único que podía salvarles de una muerte segura". El muro que quería construir fue diseñado para mantenerles a salvo del peligro, pero su persona despertó las sospechas de muchos habitante de Talpa.

Para valorar las increíbles coincidencias entre el discurso del próximo presidente de los Estados Unidos y el personaje de esta serie, activa los subtítulos y disfruta del vídeo:

Fuente: snopes.com