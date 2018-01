Tranquilos, el chocolate no va a desaparecer en 40 años

Alberto Pascual | @albertopascualg - 04/01/2018

Cuando leemos las noticias por encima, quedándonos solo con el titular, es cuando cometemos el error de pensar que todo lo que se dice en poco menos de 10 palabras es 100% cierto. Es lo que ha ocurrido con un artículo publicado el pasado 31 de diciembre en la web Business Insider en el que alertaba que el chocolate estaba en camino de extinguirse en tan solo 40 años, pero no hay que tomarse del todo en serio lo que ahí apunta. De hecho, si leemos más a fondo, el futuro no es prometedor para las plantas que cultivan el cacao, pero no significa que el dulce vaya a desaparecer del mundo. Os explicamos por qué.

Es cierto que para la década del 2050, debido al cambio climático que ya estamos comenzando a notar, es probable que los dos principales países de África donde se cultiva la planta del cacao, Ghana y Costa de Marfil, sufran con creces un aumento de temperatura global de unos 2ºC. Esta leve, pero importante, subida de calor hará que la gran mayoría de áreas de cultivación puedan echarse a perder. Este escenario forma parte de un estudio realizado por la Administración Nacional Atmosférica y Oceánica realizado en 2016, y ha sido ese dato el que ha dado la voz de alarma, ya que al menos un 70% de la producción en el mundo proviene de estos países.

Pero, ¿realmente solo se cultiva chocolate en África? No. Existen más lugares en el mundo donde también se hace, como Australia, Ecuador o Venezuela. Quizá este 30% es bajo, pero sería cuestión de adaptarse a los nuevos tiempos para conseguir el clima perfecto de cultivación. Lo que sí es cierto es que el precio podría aumentar: si hay menos plantaciones, el producto puede convertirse en un bien de lujo solo al alcance de unos pocos que pudieran permitirse la subida del coste. Tal y como ya apuntamos hace unos años en QUO.

Otro de los puntos interesantes del artículo publicado por Business Insider es que la Universidad de Berkeley (California), está experimentando con edición génica CRISPR para conseguir modificar las planas de cacao y que consigan ser más fuertes ante enfermedades fúngicas y adaptarse a ese futuro cambio climático del que hablábamos. Un proyecto, abalado por Mars Corporation, que está dotado con una cantidad de 1 billón de dólares.

Tal ha sido el revuelo por todo lo ocurrido que los científicos a cargo de este trabajo han tenido que explicar que una cosa es la reducción de las plantaciones y otra muy distinta que el alimento vaya a desaparecer.

