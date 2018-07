“The Walking Dead” inspira un retorcido método de tortura usado por agentes de EEUU

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Portaland debe tener a un gran fan de la serie “The Walking Dead” entre sus filas. Y si no, que se lo pregunten a las decenas de personas que hace unos días se apostaban a las afueras del ICE para protestar contra las políticas de inmigración que Estados Unidos está llevando a cabo en el país. Cuando los manifestantes estaban sufriendo los intensos 37 grados de calor que asolan la zona este verano comenzó a sonar un tema que todos recordarán de la séptima temporada de la serie de zombies de AMC, “Easy Street” del grupo “The Collapsable Hearts Club”.

¿Recordáis que los hombres de Negan la usaban a todo volumen para torturar y amedrentar a Daryl mientras se encontraba prisionero en su base de operaciones? La canción ya de por sí nos resultó a muchos de los fans como un dolor para los oídos cuando una y otra vez sonaba en los capítulos, así que no queremos ni imaginar lo que ha debido de ser para estos acampados que la escucharon por más de 10 horas. Aquí tenéis la prueba.

ICE has been playing children’s music for 5 hours now #OccupyIcePDX pic.twitter.com/OPxZVEF3jK