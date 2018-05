Descubren el kit de tatuaje mÃ¡s antiguo del mundo

Los seres humanos llevan miles de años tatuándose. No es raro encontrar momias que lucen estas marcas o dibujos. Pero lo que no es tan habitual es encontrar las herramientas que usaban los tatuadores del pasado remoto. Por eso, resulta tan importante el hallazgo que acaba de realizar un aruqeólogo de la Tennessee Division of Archaeology, que ha descubierto que los huesos que se ven en la imagen constituyen el kit de tatuaje más antiguo conocido.

Todas las piezas de la foto tienen una antigüedad aproximada de unos 3.600 años y fueron desenterradas en un complejo de tumbas de nativos americanos. El hallazgo se produjo en 1985 pero, durante todo este tiempo, nadie había tenido muy claro para que se habían utilizado esos huesos afilados hallados junto a las puntas de flechas y lanzas.

Y ha sido ahora cuando un arqueólogo llamado Aaron Deter-Wolf, muy interesado por el mundo de los tatuajes, alumbró la idea de que podían ser herramientas usadas para hacer estos dibujos en la piel. Una idea que se vio confirmada cuando unos análisis descubrieron restos de pigmentos de colores en la punta de dichos huesos.

Conviene recordar que los tatuajes más antiguos conocidos son los que han aparecido en los restos del llamado Hombre de Ötzi (cuya antigüedad es superior a los 5.000 años), aunque se trata de marcas que carecen de significado conocido. Por eso, los tatuajes figurativos más antiguos que han sido descubiertos, serían los dibujos de un toro y una cabra que han aparecido en una momia egipcia algo más moderna.

Fuente: IFL Science.