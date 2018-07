Stranger Things no llegará hasta verano de 2019… pero Netflix explica por qué

Lo sentimos mucho, pero parece que el “Mundo del Revés” no tiene pinta de mostrar todo su potencial al menos hasta el verano de 2019. Esto supondría que la nueva tanda de capítulos que está preparando los hermanos Duffer llegaría a Netflix casi dos años después del estreno de la segunda temporada, algo que ha indignado a los fans, que están deseosos de saber cómo será la vida en Hawkins ahora que Once ha vuelto y que va a compartir el instituto con sus amigos tras años escapando.

Antes las dudas y las críticas sobre las razones que hay detrás de este retraso, Netflix asegura que se trata de una serie que se hace con mucho mimo, como si fuera una obra hecha a mano, lo que hace que los creadores de este fenómeno necesiten más tiempo para ser capaces de superarse. En una reciente entrevista a la vicepresidenta de contenido original de la plataforma televisiva, Cindy Holland, esta apuntaba que “los hermanos Duffer y el director Shawn Levy han trabajado muy duro hasta ahora y saben que las apuestas son altas en este sentido. Quieren ofrecer algo más grande y mejor que lo que hicieron en 2017, lo que requiere tiempo para poder hacerlo bien. Creo que va a ser una temporada fantástica, así que vale la pena esperar”.

Recordemos que la serie tiene previsto grabar una cuarta temporada con la que daría por cerrada la historia. Como los personajes van a crecer, veremos su paso por la adolescencia justo un año después de lo sucedido en la segunda tanda de capítulos, justo en el verano de 1985. Por el momento, parece que la ciudad crece y con ella comienza un nuevo fenómeno, los centros comerciales. Así es como nos ponen los dientes largos los creadores de la serie sobre lo que nos traerán en próximas entregas.

