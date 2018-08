Si te pillan robando… da la cara como hace este carterista

La Policía de Bombay ha querido concienciar a todos aquellos carteristas que quieren hacer su agosto con los despistados de su ciudad o los turistas… y le ha salido muy bien la jugada. Gracias a un divertido vídeo ha logrado conseguir mandar su mensaje: “Hurtos como estos, pueden tener graves consecuencias”. Lo bueno es que el ladrón de este vídeo fue realmente audaz al darse cuenta que estaba siendo grabado cometiendo el delito así que decidió cambiar de opinión y devolver lo robado. Fijaros en cómo se desarrolló la escena.

The video is funny, but the consequences in reality will be quite serious! #EyeOpenersForYou pic.twitter.com/rcQqypvsqF