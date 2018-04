Si quieres triunfar en tu primera cita, vístete de negro

Según una reciente investigación de la Universidad de Lincoln (en el Reino Unido), el negro empieza a superar al rojo como color favorito ante una primera cita.

El estudio (basado en el popular programa de televisión First Dates), toma como punto de partida anteriores investigaciones sobre el uso del color a la hora de vestirnos con el fin de aumentar nuestro atractivo.

Un equipo de psicólogos fue el encargado de analizar los episodios del programa, que trata de guiar a los solteros en su viaje para encontrar el amor. Así, compararon cuánta ropa negra, roja y azul llevaban los participantes en la entrevista previa a la cita y cuánta en la propia cita.

El estudio ('Displaying Red and Black on a First Date: A Field Study Using the "First Dates" Television Series', que ha sido publicado en la revista Evolutionary Psychology) examinó los hábitos de vestir de 546 personas en seis series del programa, y encontró que tanto hombres como mujeres usaban más ropa roja durante el momento de la cita en comparación con la entrevista previa a la cita.

En cuanto al negro, se percibió un claro aumento de la cantidad de ropa de este color (zapatos, pantalones y vestidos negros) durante las citas. Los investigadores también encontraron que, en ambos contextos (y tanto en parejas heterosexuales como homosexuales), en general se usaba más el color negro que el rojo.

No hubo diferencia entre la cantidad de ropa azul que se usó en el momento de la entrevista y en el de la cita.

La investigación muestra también datos sobre los mecanismos que la gente emplea para aumentar su atractivo y mostrar sus intenciones a potenciales parejas.

El Dr. Robin Kramer, investigador de la Facultad de Psicología de la Universidad de Lincoln, afirmaba: "El rojo es tradicionalmente visto como el color del amor, de la pasión, pero la investigación ha demostrado ahora que tanto el negro como el rojo son percibidos como igualmente atractivos, y que los dos colores pueden aumentar el atractivo de diferentes maneras. Mientras que el rojo suele aumentar el atractivo percibido a través de los mecanismos evolutivos, los datos muestran que el negro es el color preferido para atraer a una potencial pareja, lo que sugiere que las influencias culturales y sociales pueden jugar un papel mucho más importante en la forma en que la gente se viste que el uso de señales evolutivas”.

La coautora Jerrica Mulgrew, asistente de investigación de la Universidad de Trent (Canadá), añade: "Nuestros resultados proporcionan la primera prueba real de que la gente opta más por ropa roja y negra cuando conoce a una posible pareja por primera vez ,y fue particularmente interesante encontrar un mayor aumento en la cantidad de ropa negra que se usaba, ya que este no era el objetivo cuando diseñamos el estudio".

Fuente: Eurek Alert