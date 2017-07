¿Cómo tienen sexo aquellos que son eunucos?

Alberto Pascual | @albertopascualg - 25/07/2017

Fue una de las tendencias en Google el pasado domingo cuando se estrenó el segundo capítulo de la séptima temporada. La esperada escena de sexo entre dos personajes que llevaban tiempo dando tumbos: la doncella traductora de Daenerys Targaryen, la joven Missandei, y uno de los Inmaculados más leales a ambas, Gusano Gris, quien le confesó que era su debilidad. Pero...un momento, si este último personaje no tiene órganos sexuales masculinos, ¿qué tipo de relación sexual puede tener con una mujer? Parece que ha sido la pregunta del momento tras el capítulo y vamos a intentar desmitificar eso de que es necesaria la penetración para que se pueda tener una relación plena.

Para quienes no controlen el temario de la serie, vamos a hacer un pequeño recordatorio. Los Inmaculados son soldados esclavizados que están completamente castrados (tanto pene como testículos), que en un momento de la historia de "Juego de Tronos" pasan a formar parte de la defensa de la Madre de Dragones, Daenerys Targaryen, pero ya no como esclavos, sino como hombres libres. El hecho de que todos sean eunucos es para que no tengan ningún tipo de erección y no se distraigan teniendo deseo sexual, pero realmente eso no desaparece. De hecho, ya en el primer capítulo de la quinta temporada, uno de ellos, al que llamaban Rata Blanca, fue encontrado en un burdel, algo que extrañó a la propia Daenerys, pero Gusano Gris tenía la respuesta: “Incluso aquellos que carecen de sus partes masculinas todavía tienen corazón de hombre”. De hecho, en la escena se le ve en busca de afecto y no tanto de sexo.

En este segundo capítulo de la séptima temporada vemos cómo la relación entre Missandei y Gusano Gris se afianza y mantienen relaciones sexuales sin tener que llegar a la penetración, y parece que esto ha confundido a muchos. Según el terapeuta sexual Mike Lousada hay sexo más allá de la simple penetración: “Las lesbianas logran tener vidas sexuales completas y muy satisfactorias sin que exista la penetración. Existe una actitud heteronormativa de que el sexo se limita a un pene entrando en una vagina, y eso resulta una comprensión limitada de lo que es el sexo. No es todo erección, orgasmo o genitales”.

Por ejemplo, Lousada apunta que las prácticas tántricas y antiguas culturas árabes enfatizan la sensualidad de la vida y de todo el cuerpo, de tal forma que exista placer más allá de la penetración: “Ayudo a hombres que han sufrido prostatectomías o que tienen problemas eréctiles a que experimenten una nueva comprensión de lo que es el placer, basada en la fricción entre los dos cuerpos, para sentir sensaciones en otras partes del cuerpo. Si haces contacto visual con tu pareja desnuda, mientras se rozan las áreas cercanas a la ingle, en poco tiempo se empezará a sentir chispas, a pesar de no haber penetración”.

Pero este mundo de tiene muchas posibilidades, Lousada incluso habla de que si uno se visualiza con pene, a pesar de no tenerlo, la persona a la que simula penetrar puede llegar a sentir la energía que desprende de esa sexualidad.

Fuente: Newsweek