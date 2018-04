Según un estudio, los más feos ganan más dinero

¿Es cierto que a la gente guapa la vida le sonríe de forma especial? A lo largo de los años, diversos estudios han demostrado que ser guapo tiene beneficios para la salud y la inteligencia. Las personas bellas parecen ser más seguras de sí mismas, tener más habilidades sociales y ser muchas veces mejor valoradas a la hora de trabajar, lo que puede traducirse en salarios más altos.

Pero un nuevo estudio, publicado en el Journal of Business and Psychology, da la vuelta a estas teorías. Satoshi Kanazawa (de la London School of Economics and Political Science) y Mary Still (de la Universidad de Massachusetts en Boston), analizaron datos de un estudio realizado a 20.000 jóvenes estadounidenses. Primero fueron entrevistados y medidos por su atractivo físico a los 16 años, para volver a hacerlo tres veces más, hasta los 29 años.

Los datos mostraron que la teoría de que existe una especie de "sanción por fealdad" en los salarios no era tan evidente. Al tener en cuenta otros factores como la salud y la inteligencia, los resultados mostraron que las personas más conscientes, extrovertidas y menos neuróticas ganaban significativamente más que otras, independientemente de su aspecto físico.

Además, los participantes que fueron etiquetados como "muy poco atractivos" siempre ganaban más que los que eran simplemente "poco atractivos". Lo mismo ocurría cuando se comparaba a personas “muy poco atractivas” con las de “aspecto medio” y “personas atractivas”.

El psicólo Alex Fradera reflexionaba sobre ello en un artículo publicado en BPS Digest (The British Psychological Society). Según él, el rasgo de personalidad que podríamos calificar como de "Apertura a la Experiencia" puede haber estado sorprendentemente relacionado en este estudio con personas con menores ingresos y mayor atractivo, cuando por lo general se asocia con una mayor remuneración.

"¿Podría esta asociación de apertura-atractivo ser un indicador de que algunos de los muy poco atractivos obtuvieron una puntuación especialmente baja en apertura, tal vez porque estaban muy dedicados y centrados en un tema específico, evitando así cualquier tipo de distracción?”, se preguntaba. “Sabemos que la apertura se correlaciona negativamente con el componente de pasión de’Grit' (que señala como claves del éxito a la pasión, la tenacidad o perseverancia y la determinación), así que tales efectos son concebibles."

Aún así, Fradera aseguraba que los métodos de estudios previos pueden no haber considerado a la gente “realmente fea” porque los "muy poco atractivos" y los "poco atractivos" a menudo se agrupan en un solo grupo. ”De esta manera, no documentan la prima por fealdad de la que disfrutan los trabajadores poco atractivos", concluye.

Fuente: IFL Science