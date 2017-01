Se vende la casa de Blancanieves

Aurora Ferrer | @auroraferrer - 10/01/2017

Esta casa de cuento de hadas está ubicada en Olalla, en el condado de Kitsap (Washington). Fue construida en el año 1982 con el fin de parecerse a la de Blancanieves. Tiene cuatro dormitorios, cuatro baños y un aseo. Dispone de un terreno de más de 30.000 m2 y su magnífico y apacible encanto puede ser tuyo. Si tienes 900.000 €, claro.

Una calzada con adoquines y una fuente dan la bienvenida a los huéspedes cuando se dirigen a la casa. Como podréis apreciar, esta casa tiene muchos detalles en su diseño (no hay ni una esquina cuadrada). Según describe Elle Decor, "los constructores originales no se preocupaban por las convencionalidades del diseño, por lo que no existe ni una sola esquina. Además, casi nada se construyó a un tamaño estándar. Las puertas pueden ser la parte más peculiar (y adorable) ya que son prácticamente ovaladas".

Fuente: housely.com