¿Quién ha impedido a “Despacito” ser la Mejor Canción del año 2017 en los Grammy?

El hecho de haya sido la canción más escuchada de la historia de Youtube con más de 4 mil millones de reproducciones, ser el tema más popular en España y Latinoamérica dentro de Spotify o haber conseguido los 4 premios principales de los Grammy Latino (Mejor Canción, Grabación, Vídeo Musical e Interpretación Urbana del Año), parece que no ha sido suficiente para que “Despacito” lograse brillar con fuerza en la 60º edición de los Grammy.

El tema viral de 2017 optaba a 3 premios en su versión remix, interpretada por Luis Fonsi y Daddy Yankee junto a Justin Bieber, en las categorías de Mejor Canción, Mejor Grabación del año, así como Mejor Dúo. Pese a ello, no ha conseguido alzarse con el gramófono en ninguna de ellas, algo que podría haber sido un hito, ya que habría sido la primera vez en la historia de los premios en la que un tema en español consiguiera el Grammy a Mejor Canción. Aún así, esto no amargó para nada la noche a los puertorriqueños que llevaron su música en español al escenario después de 30 años sin que un tema latino optase a un premio en la edición americana del certamen (el último fue “La Bamba” de Los Lobos).

Entonces, ¿quiénes paralizaron esta carrera? Bruno Mars logró alzarse con el premio a Mejor Canción del año por “That’s What I lIke”, así como por la mejor grabación del año y álbum por su disco “24K Magic”, entre otros premios (Mejor Canción, Interpretación y Álbum R&B). En cuanto al Mejor Dúo, fue a parar a Portugal The Man, por su tema “Feel it Still”.

¿Qué significaban las rosas blancas?

Seguro que muchos de quienes pudisteis ver la gala os fijasteis que muchos asistentes llevaban una rosa blanca en su mano en la alfombra roja (incluso vistieron de negro, como ocurrió en los Emmy).

Detrás de este símbolo se encontraba una reivindicación que se sumaba al movimiento #MeToo, sobre el rechazo del acoso sexual a las mujeres. Ha sido una forma de alzar la voz dentro de un mundo en el que, al igual que ha sucedido en Hollywood, también ha habido mujeres que han sentido el acoso por parte de hombres que forman parte del mundo de la industria discográfica. Aquí tenéis ejemplos de cómo ha sido relatado en redes sociales.