Â¿QuiÃ©n era realmente la madre de Leonardo da Vinci?

A.F. - 23/05/2017

La identidad de la madre de Leonardo da Vinci siempre ha sido un misterio. Los historiadores, han tenido muy difícil encontrar información fiable sobre la mujer que dio la vida al gran genio. Solo se ha obtenido un dato de ella con certeza: que se llamaba Caterina. A partir de ahí, ha habido numerosas especulaciones sobre su origen, las principales, que se trataba de una campesina o una esclava china.

Ahora, casi seis siglos después, uno de los principales expertos del mundo en da Vinci parece haber encontrado una explicación mucho más completa sobre su historia. Su nombre es Martin Kemp y es profesor emérito de Historia del Arte en la Universidad de Oxford. El académico ha consultado e investigado registros de la Toscana del siglo XV con el fin de reunir más información sobre el origen de Leonardo. Y ha tenido suerte. Sus investigaciones serán publicado en un libro titulado Mona Lisa: The People and the Painting, donde aborda la figura de Lisa del Giocondo.

¿Quién era la madre de Leonardo da Vinci?

Aunque La Gioconda es el tema principal del libro de Kemp, en él aborda los orígenes del genio, donde habla cono detalle de su madre: Caterina di Meo Lippi. Según el académico, Caterina era huérfana y vivía en la miseria con su hermanastro y su abuelo en una granja ubicada en las colinas toscanas. Con solo 15 años, fue seducida por el abogado Ser Pierdo da Vinci, quién por entonces tenía 25 años. El breve romance terminó con el final que imagináis: el embarazo de Caterina.

Según los datos que ha recabado el autor, ambos se conocieron en julio de 1451, cuando el abogado estaba de vacaciones en los campos donde Caterina se quedó embarazada. Cuando el pequeño nació, fue trasladado a casa de su abuelo paterno, Antonio da Vinci. Según la teoría de Kemp, a su madre le asignaron una pequeña dote para que se casase con Antonio, un granjero local con el que tendría después cinco hijos (un niño y cuatro niñas).

La información, hasta este momento se le había pasado por alto a todos los investigadores. Fue gracias a una investigación del profesor de Oxford en registros del sistema fiduciario de la región del siglo XV lo que ha llevado a conocer más profundamente a la enigmática mujer, quién ha sido tratada de esclava oriental y africana en muchas historias. En esos documentos, se revela que el padre de Caterina estaba en la quiebra y murió muy joven, dejando a su hija completamente indefensa.

Además, entre los papeles también ha hallado una declaración de Antonio da Vinci de 1457, donde enumera a los miembros de su familia, incluyendo al hijo ilegítimo de Ser Piero como "nacido de él y de Caterina". Según recoge el diario The Guardian, el académico confía en que estos nuevos datos terminen con los "mitos completamente implausibles" que se han creado alrededor de la vida de Leonardo da Vinci. "Se ha vuelto muy atractivo en la esfera pública afirmar que Caterina era una esclava oriental o africana", explica Kemp. Y todo porque "Caterina era un nombre que se le asignaba a las esclavas".

El autor reconoce que está sorprendido de que nadie haya llegado antes hasta estos archivos y las leyendas sobre los orígenes del genio tengan más fuerza que los hechos. En su opinión, "estos archivos no se habían consultado porque, a la academia actual, le importa más conseguir resultados rápidos que hurgar entre materiales sin garantía de poder obtener nada".

Fuente: The Guardian