¿Qué relación tiene la celebración del Día de Star Wars con Margaret Thatcher?

Aquí en España esta fecha no está marcada en rojo en el calendario, pero en Twitter ya nos ha recordado que hoy es el día en el que celebrar todo lo que tiene que ver con la saga de “La Guerra de las Galaxias” (de hecho es Trending Topic). Pero la duda que surge a muchos es de dónde viene exactamente la celebración de esta jornada y por qué es tan importante para los fans de Star Wars.

Para ello, tenemos que remontarnos al 4 de mayo de 1979. Justo hoy, hace 39 años que Margaret Thatcher ganó las elecciones británicas por el partido conservador y se convirtió en la primera mujer en liderar el gobierno de Reino Unido. Lo hizo hasta 1990 y fue apodada con el sobrenombre de “Dama de Hierro”. Para celebrar esta victoria, su partido decidió comprar un espacio publicitario en el London Evening News en el que se podía leer “May the Fourth Be With You, Maggie. Congratulations” (un juego de palabras en inglés con la mítica frase e Star Wars “May the Force Be With You” – cuya traducción es “que la fuerza te acompañe” y se usaba para dar suerte a quienes se embarcaban en una importante gesta). Como la pronunciación es prácticamente parecida y coincide con la fecha, los fans rescataron estas palabras "May the Fourth Be With You" y desde entonces muchos de ellos la tienen marcada en el calendario como una cita especial.

Eso sí, no fue hasta 2011 cuando el Toronto Underground Cinema organizó un festival de cine relacionado con la saga y los fans comenzaron a darle mayor bombo a esta jornada especial en la redes sociales. Desde ese año, son muchos de ellos quienes se acercan hasta Canadá para celebrar esta jornada en compañía. Incluso numerosas empresas se han subido al barco para aprovechar a hacer descuentos en merchandising, hacer donaciones a favor de ONGs relacionadas con la saga, proyectar un maratón de las películas o hacer espectáculos especiales relacionados con los filmes en los parques temáticos de Disneyland. Así que se trata de un evento que nació del amor de los fanáticos de esta franquicia y que cada año se está convirtiendo en algo más grande.

Si quieres formar parte de esta gran fiesta solo tienes que acceder a Twitter y escribir un mensaje con el hashtag #MayTheFourthBeWithYou. Eso sí, si eres más del “lado oscuro”, también puedes esperar a mañana donde los villanos de la saga también tienen su día el cual lo celebran con el juego de palabras “The Revenge of the Fifth” (que viene del nombre de una de las películas de la franquicia “The Revenge of the Sith”).

¿De quién eres tú entonces?