Â¿QuÃ© comieron JesÃºs y sus apÃ³stoles en la Ãºltima cena?

Quo - 07/04/2017

Con la proximidad de las fechas de pascua, la página web Food&Wine ha querido elaborar su propia teoría sobre lo que Jesús y los apóstoles cenaron en aquella fatídica noche. No es la primera hipótesis que se lanza al respecto, y probablemente no sea la única, pero basándose en la Biblia y en el famoso cuadro de Leonardo Da Vinci, estas son sus conclusiones.

El vino y el pan están bastante claros, aunque según las escrituras, dicho pan no tenía levadura. Deuteronomio describía la tierra natal de Jesús como "una tierra de aceite de olivas y miel; una tierra en la cual no comerás el pan con escasez." Los cultivos comunes locales incluían uvas, higos y granadas. Sin embargo, estos alimentos probablemente no hubieran estado disponibles a principios de primavera. La cena, sin duda, podría haber incluido los higos secos, así como alimentos básicos como el aceite de oliva y miel.

En 2007, el Papa Benedicto XV anunció que, con seguridad, no se sirvió cordero en la última cena. La teoría del Papa es que la Última Cena tuvo lugar antes del sacrificio ritual de los corderos, que era una tradición de la Pascua común en la época de Jesús.

Aunque la cena tuviese lugar antes de la Pascua, eso no quiere decir que no disfrutasen de algunos productos típicos de aquella época del año. Según un estudio realizado en 2015 por arqueólogos italianos, también podrían haber comido cholent, salsa de pescado, aceitunas con hisopo, hierbas amargas con pistachos y pasta de nuez.

Un plato que llama la atención en el cuadro es anguilas a la parrilla servidas con naranja, ya que en la época de Jesús no se consumía. Pero era uno de los favoritos en la lista de la compra de Leonardo Da Vinci.