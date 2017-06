Vicente Fernández - 15/06/2017

A ningún viajero le gusta la idea de tener que pasar la noche en un hotel infestado de pulgas. Por eso, si las opiniones de los usuarios alertan de la presencia de dichos insectos en algún establecimiento, su propietario tiene un problema. Y la gran paradoja es que, según los datos de una investigación realizada por equipos de la suniversidades de Kentucky y Ohio, en la mayoría de los casos esos rumores no son ciertos.

Los autores del estudio, cuyos resultados se han publicado en la revista American entomologist, inspeccionaron varios hoteles en los que los usuarios afirmaban que había una plaga de pulgas, y en la mayoría de ellos no encontraron ni rastro de dichos insectos.

¿Cuál puede ser la causa? Los ivnestigsdores reunieron a una muestra d epersonas habituadas a puntuar en internet los hoteles en los que se alojan, y les pidieorn que trataran de reconocer la imagend e una pulga. pero muy pocos supieron hacerlo.

Parece que queda claro que la mayoría de los viajeros no sabe distinguir una pulga de otros insectos. Pero el estudio no aclara lo más importante de esta cuestión: Aunque no fueran pulgas, ¿si han visto otro tipo de bicho la cosa no es igual de preocupante?

Fuente: CNBC.