Â¿Puedes fiarte de alguien que ha sido infiel una vez?

Quo - 22/08/2017

Esto no es lo que parece, no volverá a pasar... todos sabemos gracias al cine y, por desgracia para algunos, a la vida real, qué frases se usan cuando alguien traiciona la confianza y engaña a su pareja. Muchos no consiguen perdonar esta situación pero otras personas deciden dar segundas oportunidades creyendo que ha sido un desliz puntual y que no volverá a ocurrir. ¿Es esta decisión una muestra de inocencia? Según la ciencia, sí.

Un grupo de científicos ha concluido que el refrán popular "quien del traidor se fía, lo sentirá algún día" está cargado de razón. Para llegar a estas conclusiones, investigadores de la Universidad de Denver pusieron a prueba la fidelidad en las relaciones de pareja. Para ello, contaron con 484 voluntarios de ambos géneros y les preguntaron sobre las relaciones sexuales fuera de su relación actual (hubieran engañado alguna vez o no), así como si habían sospechado alguna vez de una infidelidad por parte de sus compañeros sentimentales.

Durante cinco años, estuvieron observando, analizando y entrevistando a los participantes. Algunos de ellos habían cambiado de pareja durante este tiempo (infieles y no infieles). Fue así como los científicos detectaron que aquellos que habían engañado una vez eran tres veces más susceptibles de volver a hacerlo con su siguiente pareja que aquellos que habían sido fieles.

Vía | iflscience.com