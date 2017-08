A.F. - 10/08/2017

¿Considerarías los videojuegos un deporte olímpico? ¿Y si los juegos son de deportes? A esa conclusión han llegado los miembros del comité organizador de los Juegos Olímpicos de París, los cuales tendrán lugar en el 2024.

Aunque los gamers son expertos en mover sus pulgares, no es está la razón que ha llevado a los organizadores a pensar en acoger esta disciplina de forma oficial. Según ha explicado Tony Estanguet, copresidente del comité: "debemos pensarlo porque no podemos decir 'esto no es para nosotros ni para las Olimpiadas'. La gente joven de hoy están interesados en los eSports, así que debemos revisarlo, reunirnos con ellos e intentar construir puentes que nos unan a partir de ahora". Hasta la fecha, los gamers se han reunido en las Olimpiadas para hacer demostraciones (como en Río 2016), pero nunca lo han hecho de forma oficial, sino como una actividad dentro del evento. Ahora, tienen la posibilidad de ganar medallas.

Es cierto que los eSports requieren cierta estrategia y habilidades para ganar la partida pero, ¿tantas como para considerarlos deporte olímpico? ¿qué pensáis?

Vía | Mirror