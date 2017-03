Practicar sexo a menudo aumenta la eficacia en el trabajo

Quo - 07/03/2017

Cuántas veces no hemos visto a alguien con demasiadas malas pulgas y nos hemos preguntado cuánto tiempo llevaba sin mantener sexo. Esta situación no solo no es un mito, sino que es completamente extrapolable al entorno laboral según un nuevo estudio realizado por la Universidad Estatal de Oregón.

Tras estudiar a 159 trabajadores casados, los investigadores llegaron a la conclusión de que aquellos que habían mantenido sexo la noche anterior eran mucho más eficientes y se comprometían más con su trabajo. Además, también se apreciaba que disfrutaban más de su puesto de trabajo, de trabajar duro y tenían más fácil conseguir un ascenso.

Según Keith Leavitt, uno de los autores del estudio, "mantener una relación saludable que incluya una vida sexual activa ayuda a que los empleados se sientan más felices en sus puestos de trabajo, lo que beneficia a ellos mismos y a la empresa donde desarrollan su labor".

El experto asegura que tener una vida sexual activa hace que las personas den esquinazo al estrés y se desencadena la liberación de dopamina, un neurotransmisor asociado a los centros de recompensa en el cerebro.

Fuente: dailymail.co.uk