Â¿Por quÃ© la comunidad maorÃ­ ha declarado la guerra a Playboy?

Cuando la neozelandesa Jaylene Cook, modelo de Playboy, decidió subir al monte Taranaki, no era consciente de la polémica que iban a levantar las acciones que llevó a cabo en la cima. Acompañada de su pareja, que es fotógrafo, se encaminaron hasta la cima del estratovolcán dormido, el cual está ubicado en la región de Taranaki, en la costa oeste de la isla Norte de Nueva Zelanda.

La montaña, de 2.518 metros de altura, es un lugar sagrado para la comunidad maorí. Incluso es visto como un antepasado de esta etnia polinesia, que tradicionalmente, ha enterrado a sus muertos allí durante mucho tiempo. La propia tribu lo escala en raras ocasiones, ya que incluso subir a la cima se considera una falta de respeto, aunque han acabado aceptando que los turistas lleguen hasta el volcán.

Pero Jaylene Cook no solo se ha atrevido a ignorar el código maorí y subir a la cima. Una vez arriba, la 'conejita' de Playboy decidió hacer una de las cosas que mejor se le da en esta vida: desnudarse, acción que ha enfadado terriblemente a los maoríes quienes la han tachado de irrespetuosa y la han acusado de "profanar" su lugar sagrado.

Esta es la polémica fotografía que la modelo subió a su Instagram. Acompañando a la imagen había un texto que decía: "Lo hemos hecho. Sin duda, es lo más difícil que he hecho en mi vida, tanto mental como físicamente. Esta subida me ha cambiado para siempre. He demostrado lo lejos que me podría empujar a mí misma y estoy verdaderamente orgullosa de mi logro". Tardaron siete horas en llegar a la cima, donde hace una temperatura de -11ºC. Aunque algunos halagan su contenido, otros muchos critican el comportamiento de Cook, acusándola de no mostrar respeto hacia los maoríes y el lugar donde se encontraba.

Según ha explicado Dennis Ngawhare, un portavoz de la tribu, a la BBC: "Realizarse una foto así en el monte Taranaki es un detalle completamente insensible hacia la comunidad maorí. Es como si alguien entrara en la Basílica de San Pedro del Vaticano y se hiciera una foto desnuda. Es un lugar sagrado y hacer algo así allí es muy inapropiado".

La modelo, por su parte, ha defendido que la foto no es explícita o cruda y que sí conocían la historia de la montaña, pues la estuvieron estudiando. Algo a lo que Neil Volzke, alcalde del distrito donde se encuentra la montaña, ha respondido de esta forma: "No creo que la foto en sí sea obscena y ofensiva, pero lo que es realmente inapropiado es hacérsela en la cima del monte Taranaki, ya que se trata de un lugar sagrado y con mucha importancia para la comunidad maorí".

No es la primera vez que un desnudo en una montaña levanta ampollas entre algunas personas. El pasado año, la tribu Kadazan-Dusun acusó unos turistas de haber provocado un terremoto por posar desnudos en el monte Kinabalu, un lugar sagrado. ¿La razón? Habían despertado la ira de los dioses.

