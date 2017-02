Playboy volverá a publicar desnudos

Vicente Fernández - 14/02/2017

Sin lugar a dudas, Playboy ha sido la revista erótica (que no pornográfica) más famosa del mundo. Por ese motivo, causó gran sorpresa cuando hace dos años sus responsables anunciaron la decisión de no volver a publicar desnudos femeninos. Algo que no debería haber causado un gran perjuicio a sus ventas ya que, desde hace años, casi todo el que la compraba aseguraba que lo hacía por sus entrevistas.

Y la verdad es que lo de las entrevistas no debía ser la única causa (y eso que la revista publicó muchas que pueden calificarse de históricas, como la que le hizo a Fidel Castro en 1985), porque las ventas finalmente si se han resentido.

Playboy, que vendía casi seis millones de ejemplares de su edición americana en 1975, había descendido a tan solo 800.000 en los últimos años, en gran parte por la competencia que le hacía el material erótico disponible en internet. Pero las cifras aún bajaron más desde que la publicación dijo adiós a las chicas desnudas.

Por ese motivo, su director ha asegurado que aquella decisión fue un error, y que los desnudos volverán a ser parte de su contenido. Un retorno que se produce en un número cuya portada lleva el título de Naked is natural. Toda una declaración de principios.

Evidentemente, a lo largo de su historia, las protagonistas de sus portadas han sido casi exclusivamente bellísimas mujeres. Las míticas playmates. Pero hemos dicho "casi", porque también hubo un reducido grupo de hombres que gozó de ese privilegio.

En esta galería os mostramos a los varones que aparecieron a la portada de Playboy, entre los que está el hoy presidente de Estados Unidos Donald Trump.