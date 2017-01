¿La homeopatía es un veneno para los bebés?

Vicente Fernández - 31/01/2017

La agencia FDA (Food and Drugs Administration) de Estados Unidos está investigando los posibles efectos tóxicos de tratamientos homeopáticos destinados a paliar el dolor dental en niños de corta edad. Concretamente, quieren averiguar si este tipo de productos pueden haber causado la muerte de diez niños el pasado año.

Dichos tratamientos tienen entre sus componentes una sustancia extraída de una planta llamada belladonna que tiene efectos tóxicos. Concretamente, se trata de la atropina, un alcaloide que actúa sobre la región del sistema nervioso que controla funciones tales como respirar o el ritmo cardíaco. Ya en el año 2010, la FDA advirtió de que la cantidad de atropina que contenían esos productos, aunque fuera inocua para las personas adultas, podía tener efectos nocivos para los bebés y niños de corta edad.

Las conclusiones del estudio de la FDA aún no se conocen, por lo cual no se puede atribuir con certeza la muerte de esos niños al uso de dichos productos homeopáticos. Aún así, la agencia recomienda no utilizarlos por dos razones. Primera, porque ninguna evidencia científica respalda la creencia de que sean efectivos contra el dolor dental Y, segunda y más importante, por el temor a que supongan un riesgo para la salud de los pequeños.