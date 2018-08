Robert De Niro cumple 75 aÃ±os

El salto a la fama de Robert De Niro se cocinó a fuego lento. Comenzó como extra para la película "Tres habitaciones en Manhattan" del francés Marcel Carné y debutó con fuerza como coprotagonista en "Saludos", dirigida por su buen amigo Brian De Palma. Antes de hacerse una cara reconocida, colaboró en cintas de bajo presupuesto, entre ellas "Mamá sangrienta" de Roger Corman. Luego se topó con Martin Scorsese, con el cual compartía raíces italoamericanas, y junto a quien forjó una alianza sin precedentes: colaboraron en ocho películas (nueve con "The Irishman", que aún no se ha estrenado) que se convirtieron en joyas de culto de manera inmediata. Las carreras de ambos están asociadas, y no serían lo mismo sin la influencia del uno en el otro.

Desde su aparición como secundario en "Malas Calles" y su papel en la segunda entrega de la celebérrima saga "El padrino", donde sustituyó a Marlon Brando a la hora de encarnar a un joven Vito Corleone, De Niro se ha convertido en uno de los actores más polifacéticos y premiados del Séptimo Arte. También ha brillado como productor y director. Hoy, 75 años después de su nacimiento, escogemos una selección de sus diez títulos más importantes.