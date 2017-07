Resuelven el misterio del OVNI que se desmaterializa

Una vez más han querido colarnos que un extraterrestre y su nave espacial se habían perdido en nuestro planeta. Y han sido muchos quienes ansiosos por descubrirlo o probarlo, han caído como uno más. Seguro que esta pasada semana os han llegado una serie de vídeos que han circulado por las Redes Sociales y que mostraban una especie de Objeto Volante No Identificado apareciendo y desapareciendo constantemente en varios puntos del suroeste de Reino Unido. Muchos creyeron ver en un primer momento una bandada de pájaros estorninos en un coordinado baile, pero cada vez fueron apareciendo más y más vídeos, y en ellos no parecía distinguirse ningún ave. Así que el debate estaba servido.

Aquí tenéis algunos de esos vídeos.

El primero de ellos está tomado por el usuario @shaynehouse mientras circulaba por la carretera y publicado en Instagram.

Este segundo era recogido también en Instagram a través de la cuenta de @trudle_noodle.

Pero uno de ellos despertó el desconcierto entre los usuarios y comenzaron a indagar. Se trataba de un vídeo grabado por el Proyecto Edén de Cornualles, un complejo medioambiental que sirve de atracción turística a la zona. De hecho ya fueron muchos quienes comenzaron a comentar en las publicaciones que se trataba de una campaña de marketing para anunciar una nueva atracción dentro del recinto y que las imágenes habían sido creadas digitalmente.

Following UFO sightings across Cornwall this week, we’ve just seen this flying over our Biomes! #ufocornwall pic.twitter.com/VdnqBxMYdQ