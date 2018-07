Muchos recién casados no saben si sus esposas tienen orgasmos

Los primeros meses de un matrimonio son (en teoría) los más apasionados. Pero eso no significa que ambos miembros de la pareja gocen por igual del sexo. Ahora, un estudio realizado por la Brigham Young University, pone de manifiesto que muchos recién casados no son realmente conscientes de si sus esposas tienen o no orgasmos.

Ya se sabía que en las parejas existía una brecha de orgasmos, es decir, que un miembro los experimenta con más frecuencias que el otro. Pero este estudio pone de manifiesto que también existe una brecha en cuanto a la percepción masculina del goce de sus esposas. El estudio, que se realizó con más de mil parejas heterosexuales que habían contraído matrimonio recientemente, reveló que el 87% de los maridos estaban convencidos de que sus esposas tenían orgasmos cuando mantenían relaciones. Pero, realmente, solo el 49% de ellas lo alcanzaba.

Los participoantes en el estudio tuvieron que rellenar los tests que se usan para elaborar el Índice de Satisfacción Entre las Parejas. Y los resultados mostraron que aquellas que se sentían más satisfechas, eran las que gozaban de una mayor comunicación en todos los terrenos, incluído el sexual. Y eran precisamente estas parejas con más comunicación sexual, aquellas en las que los maridos si sabían cuando sus esposas tenían o no orgasmos.

Fuente: IFL Science.