Acude a operarse la nariz y sale con una erección permanente

Alberto Pascual | @albertopascualg - 11/09/2017

Esta iba a ser una de las tantas operaciones de cirugía estética a las que se iba a someter el estilista croata Neven Ciganovic, pero su retoque en la nariz le supuso una reacción totalmente inesperada. Básicamente, la anestesia general que recibió no fue la adecuada y su pene se encuentra desde hace semanas con unas erecciones continuadas, que pueden llegar a superar varias horas, y que le resultan dolorosas e incómodas.

Ciganovic ha mostrado su preocupación por la situación ya que esta nueva y rara condición puede llegar a ser perjudicial para su salud en caso de que las erecciones superen las 4 horas, momento en el que debería acudir a urgencias para ser tratado. De hecho, en caso de no hacerlo a tiempo, podría quedarse impotente de por vida.

Para quienes no sepan exactamente en qué consiste el priapismo os lo explicamos. Se trata de una afección que se desencadena cuando la sangre llena los cuerpos cavernosos del pene, pero el drenaje de vuelta no es el correcto. Esto supone que se queda estancada y no fluye hacia afuera. En el caso de Ciganovic fue por culpa de una anestesia, pero hay muchos medicamentos que pueden causar esta dolencia: anticoagulantes como la warfarina o la heparina, antidepresivos, fármacos para la hipertensión; incluso drogas, como la cocaína, el éxtasis, la metanfetamina o el cannabis.

El problema es que, en este tipo de situaciones, cualquier estímulo del sistema nervioso puede favorecer la erección y es necesario no fomentarlo. De hecho, el propio Ciganovic no recibió ningún analgésico en el tiempo que estuvo hospitalizado. Ahora ha conseguido que le intervengan para aliviar el priapismo que sufre gracias a un pequeño tubo que han insertado en su pene para desviar la sangre que no consigue salir de forma adecuada. Eso sí, los médicos le han advertido de que no se recuperará hasta pasados unos meses.

Ciganovic recordará con pesar esta operación, pero no creemos que deje de seguir haciéndose retoques. Por el momento ya lleva más de una docena: 3 en la nariz y el resto en labios, cara, estómago y barbilla. Ahora solo espera una pronta recuperación y que este sea el comienzo de su carrera internacional.

Aquí podéis ver más fotos suyas en su perfil de Instagram.

Fuente: New York Post