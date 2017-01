Desnudarte te hará más feliz

Vicente Fernández - 26/01/2017

Quitarse la ropa es en ocasiones algo muy liberador. Y, según un nuevo estudio (un poco "chimichurri", todo hay que decirlo) realizado por miembros de la Goldsmith University de Londres, también puede ayudarnos a ser más felices y a sentirnos más a gusto con nuestro propio cuerpo.

Los investigadores trabajaron con un grupo de voluntarios que comenzaron a practicar el nudismo y descubrieron que, tiempo después, la mayoría se mostraban mucho más estables emocionalmente, y tenían más seguridad en sí mismos. Además también se incrementó la aceptación de su propia imagen física.

El estudio no es concluyente y, por tanto, no se puede afirmar tajantemente que practicar el nudismo nos dará la felicidad. De hecho, los propios investigadores admiten que muchas de las personas que lo practican son gente que, ya de antemano, no tenía complejos derivados de su imagen corporal. Pero afirman también que hay indicios suficientes para considerar que aprender a vivir con nuestro cuerpo desnudo, puede tener efectos beneficiosos para nuestro estado emocional.

Fuente: Springer.