¿Quieres ganar 85.000 euros anuales? Conviértete en ninja

Japón tiene en estos momentos la tasa de paro más baja de los últimos veinte años. Pese a ello, hay una profesión muy demandada y para la que casi no se encuentran aspirantes: la de ninja que actúe en eventos turísticos. La ciudad de Iga pasa por ser la cuna de la que surgieron estos legendarios guerreros nipones, ataviados de negro y muy hábiles en el uso de las artes marciales.

Cada año, en dicha ciudad se celebra el Iga Ueno Ninja Festival, uno de sus principales reclamos turísticos. El problema es que cada año hay menos ninjas para participar en dicho evento. Los que hay, cada vez son más viejos, y no aparecen otros nuevos que puedan reemplazar a los que se jubilan. Además, no sirve cualquier aspirante, ya que hay que ser muy diestro en las técnicas de combate cuerpo a cuerpo.

Por ese motivo, las autoridades de la ciudad están dispuestas a pagar un sueldo de hasta 85.000 dólares anuales a los nuevos ninjas. El año pasado ya se hizo el mismo llamamiento, y se presentaron 300 solicitudes, doscientas de las cuales eran de extranjeros. Se dirá que si el guerrero no es japonés no es ninja ni es nada. Pero, afortunadamente, como llevan el restro embozado, los asistentes al festival no se van dar cuenta de que les están dando gato por liebre, es decir, guiri por ninja.

Fuente: Business Insider.