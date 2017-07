La NASA más cerca de su primer Armageddon

Alberto Pascual | @albertopascualg - 05/07/2017

Lo primero, que no cunda el pánico, que no está previsto ningún impacto importante de un asteroide en la Tierra en los próximos años. Pero eso no quita que la Agencia Aeroespacial Estadounidense no quiera cubrirse las espaldas para que cuando algo parecido ocurra tengan la tecnología necesaria para revertir el camino del asteroide y poder mandarlo fuera de nuestra órbita. Por ello, la NASA tiene previsto llevar a cabo su primera misión de prueba para demostrar que la tecnología en la que trabajan da buenos resultados, y lo hará bajo el nombre de DART (en inglés, Double Asteroid Rediection Test – Test de Redirección de un Asteroide Doble): “Demostraríamos por primera vez lo que se conoce como la técnica de impacto cinético, golpeando el asteroide para cambiar su órbita. Una forma de defendernos de un potencial impacto futuro de asteroides", apunta Lindley Johnson, oficial de defensa planetaria en la sede de la NASA en Washington.

Este proyecto se llevará a cabo con un asteroide pequeño que no supone una amenaza para los humanos y que alcanzará su punto máximo de cercanía a la Tierra en octubre de 2022, y de nuevo en 2024. Recibe el nombre de “Didymos” (en griego, gemelos), ya que realmente se trata de un sistema binario con dos cuerpos: “Didymos A”, de 780 metros, y “Didymos B” de 160 metros, el cual orbita sobre el primero. La técnica de impacto que quiere llevar la NASA se realizaría sobre el más pequeño de los dos. Para uno de los científicos implicados en el proyecto, Tom Statler, este sistema binario es el escenario perfecto para realizar esta primera prueba: “El hecho de que ‘Didymos B’ esté en órbita alrededor de ‘Didymos A’ hace que sea más fácil ver los resultados del impacto y se asegura que el experimento no cambie la órbita del par de asteroides alrededor del Sol”.

¿Cómo funcionará DART?

Después de haber sido lanzado, DART usará un sistema autónomo de orientación que le llevará directamente hacia “Didymos B” (ver en el vídeo). Se tratará de una pequeña nave espacial, del tamaño de una nevera, que golpeará el cuerpo más pequeño a una velocidad de 6 kilómetros por segundo (alrededor de 9 veces más rápido que una bala). Desde la Tierra será posible ver el choque y podrán estudiar cómo de efectivo es el mismo para cambiar la órbita del asteroide. La técnica de impacto cinético que tendrá lugar consiste en cambiar la velocidad del asteroide que “amenaza” la Tierra por una pequeña fracción de su velocidad total. Si se hace con tiempo, un pequeño golpe puede permitir que se aleje definitivamente de nuestra órbita. Desde la NASA apuntan que trabajar sobre un asteroide real les ayudará a mejorar en la protección de nuestro planeta ante un posible impacto real.

Fuente: NASA