Mirar fijamente esta imagen mejora tu agudeza visual

Quo - 14/07/2017

¿Hay alguna manera de mejorar nuestra agudeza visual? Aparte de ponernos gafas o lentillas, parecía que no había muchas otras, pero ahora, científicos de la Universidad de Glasgow han descubierto una sencilla forma de hacer que veamos mejor.

Simplemente se trata de recurrir a una ilusión óptica con la que casi todos nos hemos encontrado alguna vez en nuestra vida. Es la típica espiral en blanco y negro, que, al mirarla, da la impresión de que se mueve.

Los investigadores hicieron mirar esa imagen durante 30 segundos a un grupo de sujetos. En realidad una parte de ellos observó una espiral que daba la impresión de girar ‘hacia adentro’ y por tanto la imagen parecía acercarse al observador, mientras que otro grupo miró a una espiral que giraba en el sentido contrario y que, por tanto, daba la impresión de que se alejaba.

Lo que ocurrió es que el grupo de personas que miró´a la espiral que parecía acercarse pudo leer mejor después. Los investigadores recurrieron a la típica tabla con letras cada vez más pequeñas que podemos encontrar en una consulta médica. Con el grupo que miró la figura que daba la impresión de alejarse pasó exactamente lo contrario, su visión empeoró. El trabajo ha sido publicado por la revista Psychological Science.

Pero, no nos asustemos, al poco rato la visión de todos los participantes se normalizó y volvieron a ver de manera normal, Más allá de que, lamentabemente, el experimento no ofrece una técnica para mejorar nuestra visión de manera permanante, sí arroja una idea rompedora, que la percepción visual no depende solamente del ojo, sino también de los procesos perceptuales que tienen lugar en nuestro cerebro.

Fuente: IFLScience