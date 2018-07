No. El metabolismo no tiene la culpa de que ganemos peso con la edad

El metabolismo es el villano perfecto. El chivo expiatorio al que culpar de todos nuestros males, entre ellos la ganancia de peso que casi todo el mundo experimenta con el paso de los años. Es cierto que a partir de los 30 años el metabolismo se ralentiza algo, pero esa no es la principal causa de nuestro problema con el sobrepeso.

Tal y como explican los especialistas del National Institutes of Health, un organismo dependiente del Departamento de Salud de Estados Unidos, las personas poseemos una capacidad para regular el apetito que se va perdiendo con la edad. Esa sería una de las causas. Cuanto mayores somos peor controlamos nuestro apetito. Pero la causa principal sigue siendo la falta de actividad física. Las personas tendemos a movernos menos conforme vamos cumpliendo años. Y esa reducción en la cantidad diaria de ejercicio físico, no va acompañada de cambios en la dieta. Lo que implica que quememos menos calorías mientras seguimos comiendo la misma cantidad.

Teniendo en cuenta todo lo anterior, los expertos del National Institutes of Health, afirman que los supuestos trucos para intentar acelerar el metabolismo para quemar más calorías (entre los que figuran tomar más café, te verde, o sustancias picantes), realmente no funcionan y no nos van a ayudar a perder peso.

Fuente: ScienceAlert.