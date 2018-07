María Ángeles Durán Heras ha sido galardonada con el Premio Nacional de Sociología 2018

La socióloga María Ángeles Durán Heras ha sido reconocida con el Premio Nacional de Sociología y Ciencia Política 2018. El jurado ha destacado su dilatada carrera investigadora y docente y reconoce que su producción intelectual ha dejado huella en la sociología del trabajo, de la economía, de la familia, de la salud y ha contribuido al desarrollo de los estudios sobre la relación entre mujeres y hombres.

María Ángeles Durán fue la fundadora en 1979 del Seminario de Estudios de la Mujer de la Universidad Autónoma de Madrid, el primer instituto universitario de estudios de la mujer. Y en 1982 se convirtió en la primera mujer en España que obtuvo una cátedra de sociología, y una de las primeras que analizó sistemáticamente los sesgos introducidos en la ciencia por la exclusión histórica de las mujeres. Ha ejercido como profesora o investigadora en las universidades Autónoma y Complutense de Madrid, C.E.U y Zaragoza, Río de Janeiro, Michigan, Cambridge, Washington, UNAM de Méjico y en el Instituto Europeo de Florencia. Ha sido profesora de investigación en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) en cuyo Centro de Ciencias Humanas y Sociales continúa trabajando como investigadora ad honorem. Es además una de las fundadoras de la AMIT (Asociación de Mujeres Investigadoras y Tecnólogas, y fue elegida miembro de la II Selección Nacional de Ciencia de Quo.

La investigadora ha sido pionera en estudiar el trabajo no remunerado de las mujeres y en cuantificar su impacto en la economía española. En un estudio titulado La Cuenta satélite, expuso que las españolas eran, de todas las mujeres de la Unión Europea, las que más tiempo dedicaban a trabajos no remunerados, y llegó a la conclusión de que este colectivo representa el gran motor, no sólo de la economía, sino de la supervivencia de los hogares. Según sus cálculos, este trabajo femenino no remunerado supone el 53% del PIB español.