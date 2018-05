¿La nueva serie de “El Señor de los Anillos” se centrará en la vida del joven Aragorn?

Desde que Amazon revelara su intención de sacar adelante una serie basada en “El Señor de los Anillos” en noviembre de 2017, los rumores comenzaron a correr por Internet y sobre cuál sería la trama principal sobre la que giraría la historia. La Tierra Media tiene mucho que contar, muchos personajes en los que fijarse, pero es necesario encontrar aquel por el que merezca desarrollar la friolera de 5 temporadas… Sí, sin ni siquiera confirmarse el producto final ni la fecha de estreno ya sabemos que tienen intención de alargarlo por ese tiempo (abstenerse aquellos que no son amantes de las historias que no parecen acabar nunca).

Eso sí, parece que ya hay un candidato para protagonizar al menos el comienzo de la saga. Según los primeros rumores, se cree que Amazon Studios quiere centrar su primera temporada al menos, en el joven Aragorn y que sea desde este personaje desde donde se desarrolle el resto de la trama. Al menos, desde la página web TheOneRing.net ya han confirmado que sus fuentes son muy fiables y que con toda probabilidad sea el hilo del que tirar en los primeros capítulos. Atención a la serie de tweets en los que especulan sobre los beneficios de comenzar la historia por este personaje.

[BREAKING] We have confirmed from multiple sources that @AmazonStudios new billion-dollar #LOTR series will open its first season centered on a young Aragorn.



Let's discuss whats available and how this opens up Tolkien's Legendarium. A thread. #Tolkien

/1 pic.twitter.com/mfbkf4jyX6