Uno de los tres únicos presos que se fugó de Alcatraz ha escrito a la policía

La prisión de Alcatraz se consideraba la cárcel más segura del mundo, de la que nadie podía escapar. Hasta que el 11 de junio de 1962, tres reclusos, Frank Morris y los hermanos Clarence y John Anglin, protagonizaron su mítica fuga. Se sabe que lograron salir de la prisión y llegar hasta el mar para intentar alcanzar a nado la costa de San Francisco. Pero, ¿lo consiguieron?

La versión oficial fue que, con casi total seguridad, se ahogaron en el trayecto. Las fuertes corrientes y las bajas temperaturas del agua habrían sido las causas. Aunque estudios posteriores concluyeron que tan solo Clarence Anglin se ahogó, y que su hermano John y Frank Morris (el personaje que Clint Eastwood interpretaba en la película) lograron alcanzar la libertad. Pero lo cierto es que hasta la fecha nadie ha encontrado ninguna pista de su paradero. Si realmente sobrevivieron, es como si hubieran desaparecido de la faz de la tierra.

Pero, ahora, el FBI acaba de hacer pública una carta que la policía de San Francisco recibió en 2013 y que, supuestamente está escrita por John Anglin, en la que dice: "Mi nombre es John Anglin. Conseguí escapar de Alcatraz en junio de 1962 con mi hermano Clarence y Frank Morris. Tengo 83 años y me encuentro en mal estado de salud. Tengo cáncer... pero sí, todos logramos escapar aquella noche. Si anuncian en televisión que prometen enviarme a la cárcel por no más de un año y me dan atención médica, volveré a escribirles para decirles exactamente dónde estoy. No es un chiste. Esto es real y la honesta verdad."

¿Será real la misiva o se tratará de una broma? Las autoridades aún no lo tienen claro. Las pruebas realizadas para tratar de analizar las huellas dactilares y posibles restos de ADN en la misiva, no han logrado ni confirmar ni desmentir que haya sido realmente escrita por el reo fugado.